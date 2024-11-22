Motor.ru: бразильский дантист собрал копию Ferrari F40 из мусора

Фото: TV Vanguarda/Arthur Costa

Бразильский дантист Хосе Сикейра собрал копию Ferrari F40 из запчастей, которые нашел на местных свалках. Об этом пишет Motor.ru.

Мужчина всегда мечтал о суперкаре, поэтому в 2017 году решил создать его реплику. Спустя год его кабинет обокрали неизвестные, оставив дантиста без работы. Поэтому он выставил авто на продажу, где ее и увидели сотрудники Ferrari.

Компания подала на мужчину в суд, обвинив того в нарушении авторских прав и попытке получения незаконной прибыли. Суд идет уже 5 лет, а саму реплику уже отправили под пресс.

Сикейра составил встречный иск, запросив компенсацию на 100 тысяч реалов (1,7 миллиона рублей), но суд отказал ему в этом.

Ранее россиянин сделал диван из автомобиля Lada Priora, а затем выставил его на продажу. Предмет мебели создан из задней части кузова машины зеленого цвета. При этом автор сохранил задние фары. Обивка была изготовлена из искусственной кожи.

