Более 5 тыс информационных материалов обновилось на станциях МЦК

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Свыше пяти тысяч информационных объявлений адаптировали для станций МЦК. Они выполнены в едином стиле. Такие же носители можно встретить в метро, наземном и речном транспорте, а также на автовокзалах, сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.

В ходе работ специалисты разместили наклейки и плакаты с краткой памяткой о безопасной поездке на МЦК, правила пользования транспортом на указателях разделили на подразделы, выделили крупным название станции, а также время отправления первого и последнего поезда, нанесли напоминания о правилах передвижения с велосипедом и СИМ по станции.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что к обновлению визуальных материалов в столичном транспорте приступили более 10 лет назад. Для них разработали единые стандарты. Теперь информация разделяется по тематическим блокам, а текст заменяется пиктограммами, которые пассажирам быстрее и проще считывать, уточнил заммэра.

"Например, для МЦК разработали более 100 универсальных изображений с рекомендациями для комфортных поездок", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что 27 июля поезда на МЦК будут ходить чаще обычного. Это связано с проведением концерта певца Леонида Агутина в "Лужниках". Интервал движения "Ласточек" после 18:00 сохранится дневной. Поезда будут ходить раз в четыре минуты до 23:30.