Бесплатные автобусы запустят в районе закрытых станций фиолетовой ветки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Около 100 бесплатных автобусов будут курсировать в районе закрытых станций фиолетовой линии метро 25 мая. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Автобусы КМ будут курсировать от станции метро "Выхино" до "Котельников", делая остановки у метро "Лермонтовский проспект" и "Жулебино". Компенсационные автобусы буду ходить каждую минут с 05:00 до 02:00. Помимо этого, для ориентировки на закрытых станциях будут дежурить сотрудники "Мосгортранса", которые скоординируют с местом посадки на автобус.

В пресс-службе добавили, что ознакомиться с более подробной информацией можно на остановках наземного транспорта, а также на информационных щитах.

Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты 25 мая в связи с подготовкой к открытию участка Некрасовской линии. В обычном режиме станции заработают уже в 05:30 26 мая.