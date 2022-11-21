Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Специалисты завершили монтаж декоративных панно-барельефов на тему "Жизнь страны" на станции "Каширская" БКЛ метро. Информацией об этом поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, все композиции работники выполнили из листового алюминиевого сплава. Всего специалисты смонтировали восемь панно – по четыре в двух платформенных залах. Москвичам представили композиции "Линия электропередач", "Планеты и спутник", "Дома и метрополитен" и "Гидроэлектростанция". Все они установлены зеркально друг к другу.

Панно создала советский скульптор Зоя Ветрова в 1969 году. Бочкарев заявил, что у специалистов стояла цель сохранить исторический облик станции. Панно отреставрировали, сохранив их особенности.

По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, отделочные мероприятия на станции приближаются к финальному этапу.

"В западном вестибюле "Каширской" полностью выполнены работы по облицовке пассажирской зоны, продолжается отделка технических и служебных помещений. Также ведутся фасадные работы и мощение гранитной плиткой прилегающей территории", – отметил он.

Кравцов добавил, что на данный момент в западном вестибюле и на станции организованы мероприятия по монтажу нового инженерного оборудования.

Ранее Бочкарев рассказал, что специалисты закончили установку современной системы дымоудаления на станции "Варшавская" БКЛ метро. Он поделился, что во время мероприятий также была возведена тягово-понизительная подстанция, чтобы электроэнергией обеспечивался весь станционный комплекс.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!