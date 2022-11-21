Бочкарев: новая система дымоудаления смонтирована на станции "Варшавская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты закончили установку современной системы дымоудаления на станции "Варшавская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На платформе установлены специальные колонны с вентиляторами, которые в случае экстренной ситуации будут "вытягивать" дым со станции через подплатформенные каналы", – объяснил он.

По словам Бочкарева, в ходе работ также была возведена тягово-понизительная подстанция, чтобы электроэнергией обеспечивался весь станционный комплекс.

В свою очередь, гендиректор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов сообщил, что на "Варшавской" на заключительной стадии находится модернизация инженерных систем.

"Ведется установка новых противопожарных систем. Среди них – автоматическая система пожарной сигнализации, установка газового пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией и противодымной защиты", – рассказал он.

Кравцов также уточнил, что специалисты в настоящее время приступили к установке специальных датчиков задымления, противодымных "штор" и оптических датчиков определения пожара в тоннелях. Заканчивается и реконструкция автоматики, телемеханики движения составов и устройство общеобменной вентиляции.

Ранее на станции "Варшавская" привели в порядок исторические панно. В ходе монтажа они были разобраны на мелки части, а после этого – собраны заново.

Отмечалось, панно несут не только декоративную функцию. Объекты также являются смотровыми дверями для возможной замены кабельно-проводниковой продукции.



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