Более 60 инспекторов ЦОМП выйдут на дежурство во время закрытия участка салатовой ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить во время ремонтных работ на участке между станциями метро "Марьина Роща" и "Чкаловская" 22 и 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Более 60 инспекторов ЦОМП будут дежурить 22 и 23 июля на Люблинско-Дмитровской линии метро. В эти дни не будет движения поездов на участке между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская". Они временно станут конечными", – говорится в уведомлении.

Инспекторы будут отвечать на вопросы пассажиров, указывать им на альтернативные маршруты проезда и обеспечивать комфортное и безопасное передвижение на станции. Кроме того, сотрудники ЦОМП объяснят, где находится ближайшая остановка и подскажут нужный автобус.

Входы на станции метро "Сретенский бульвар" и "Трубная" будут закрыты до 28 июля включительно. При этом они будут работать в обычном режиме, на станции можно пересесть с "Тургеневской" и "Цветного бульвара".

Ранее сообщалось о закрытии участка московского метрополитена между станциями "Марьина Роща" и "Чкаловская" с 22 по 23 июля. Меры приняли в связи с ремонтными работами, которые пройдут на станциях "Трубная", "Чкаловская" и "Сретенский бульвар". Запланировано очистить и покрасить потолки и своды, убрать кабельные линии в стены, отшлифовать мрамор.

На двух станциях Люблинско-Дмитровской линии метро с 8 июля действуют ограничения