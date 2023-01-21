17:44Транспорт
Станцию "Пыхтино" Солнцевской линии метро украсят изображениями российских самолетов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об украшении станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Представитель мэрии уточнил, что изображения в виде чертежей будут нанесены на алюминиевые панели.
"Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения от винтового АНТ-3 до современного Ту-214", – пояснил Бочкарев.
Тема авиации в качестве украшения была выбрана потому, что рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в пассажирской зоне будущей станции "Пыхтино" продолжаются отделочные работы. Одна из путевых стен на 90% уже облицована гранитом, здесь же установят витражное стекло с видом на долину реки Ликовы.
Накануне заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что площадку для отдыха создадут на крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро. Пройти сюда можно будет через наземный вестибюль станции.
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