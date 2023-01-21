Станцию "Пыхтино" Солнцевской линии метро украсят изображениями российских самолетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал об украшении станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Представитель мэрии уточнил, что изображения в виде чертежей будут нанесены на алюминиевые панели.

"Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения от винтового АНТ-3 до современного Ту-214", – пояснил Бочкарев.

Тема авиации в качестве украшения была выбрана потому, что рядом со станцией расположены улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что в пассажирской зоне будущей станции "Пыхтино" продолжаются отделочные работы. Одна из путевых стен на 90% уже облицована гранитом, здесь же установят витражное стекло с видом на долину реки Ликовы.

Накануне заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что площадку для отдыха создадут на крыше платформенного участка строящейся станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро. Пройти сюда можно будет через наземный вестибюль станции.

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