В подмосковном Жуковском в четвертый раз пройдет детский авиасалон

Фото: пресс-служба ДАКС

Детский авиационно-космический салон "ДАКС-2024" в четвертый раз пройдет в подмосковном Жуковском. Программа стартует 24 августа с 10:00 до 19:00 на территории "Дворца Культуры", сообщает пресс-служба мероприятия.

"ДАКС" выходит на уровень развития ресурсного центра других регионов. Со своей стороны мы окажем максимальную поддержку, так как важно выходить в новые регионы", – рассказала глава оргкомитета "ДАКС-2024" Анна Кузнецова.

Для юных посетителей салон организует различные мастер-классы, на которых их научат мастерить модели самолета вместе с преподавателем и ребятами из компьютерной академии TOP Жуковский, управлять дронами с экспертами Центра робототехники МГТУ имени Н. Э. Баумана, расскажут, как самостоятельно собрать и запустить ракету с представителями "Роскосмоса". Также детей ждут конкурсы и викторины.

В свою очередь, для студентов и школьников предусмотрена направленная на профориентацию деловая программа с участием МАИ, МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана и других вузов. Участники смогут пообщаться с представителями высших учебных заведений и потенциальными работодателями.

Как отметили в пресс-службе, направление салона будет военно-патриотическим. На мероприятии представят экспозиции патриотических клубов, в том числе выставку исторического оружия, экспонаты которой можно будет рассмотреть в самой непосредственной близости. Также на поле, возле ДК, пройдет соревнование региональных команд по дрон-рейсингу.

Между тем для представителей СМИ подготовлена отдельная пресс-конференция с почетными гостями "ДАКС-2024", среди которых зампред ГД Федерального собрания Анна Кузнецова, летчик-космонавт Сергей Крикалев, также заслуженные летчики-испытатели Павел Власов, Магомед Толбоев и многие другие.

Вход на салон бесплатный. Дополнительную информацию можно узнать по ссылке.

Ранее сообщалось, что авиасалон МАКС перенесли на 2025 год. Изначально он должен был состояться в этом году. Как уточнили организаторы, они не прекращают работу с потенциальными экспонентами и партнерами выставки, в том числе с компаниями из дружественных стран. Кроме того, не останавливались и работы по сохранению надлежащего состояния объектов инфраструктуры выставки.