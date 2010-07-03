Светофоры перенастроили на 34 пешеходных переходах столицы

В апреле и мае режим работы светофоров перенастроили еще на 34 пешеходных переходах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
На 24 зебрах продолжительность зеленого сигнала увеличилась, а на 10 – снизилось время ожидания зеленого света для пешеходов, оно может меняться в зависимости от времени суток и дня недели.
Замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков пояснил, что режим работы светофоров корректируют на самых оживленных улицах столицы с учетом пожеланий москвичей. Делается это для удобства жителей, объяснил он.
"Благодаря этому передвигаться по городу становится удобнее всем участникам дорожного движения – и пешеходам, и пассажирам городского транспорта, и автомобилистам", – заявил Горшков.
Он раскатал, что прежде чем перестраивать светофоры, специалисты учитывают дорожную обстановку рядом с пешеходным переходом – изменения не должны повлиять на загруженность дорог.
Также на пяти пешеходных переходах изменили ночной режим работы светофоров. Раньше они функционировали в режиме желтого мигающего сигнала, который разрешает ездить, но предупреждает о наличии нерегулируемого перекрестка. Сейчас для повышения безопасности здесь включили трехцветный режим, как и днем.
Узнать, где изменили режим работы светофоров, можно здесь.
Ранее сообщалось, что 19 наземных пешеходных переходов стали регулируемыми с начала года. Светофоры появились на оживленных улицах в районах Басманный, Бутырский, Отрадное, Можайский, Тверской, Сокол, Бутово, Коптево и в поселении Мосрентген.
Их ставят там, где увеличивается поток людей, а настраивают таким образом, чтобы передвигаться по городу было комфортно и пешеходам, и автомобилистам.
Регулируемые пешеходные переходы обустраивают с учетом пожеланий жителей. Обращения принимают на mos.ru и едином транспортном портале.
Ранее в ЦОДД рассказали о планах избавиться от 220 аварийно-опасных участков на дорогах столицы. Специалисты оптимизируют работу 63 светофоров, создадут новые островки безопасности и изменят скоростной режим на 16 улицах.
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