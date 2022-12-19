Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД порекомендовал автомобилистам отказаться от поездок на личном транспорте 19 декабря до 20:00 и воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Затруднено движение в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях в сторону области", – отметили в пресс-службе.

В Дептрансе сообщили, что после 20:00 загруженность на дорогах уменьшится. Специалисты порекомендовали водителям быть аккуратными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее сообщалось, что, несмотря на мощные снегопады, столичный городской транспорт работает без сбоев. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, коммунальные службы продолжают работать согласно планам. Кроме того, больше 12,5 тысячи единиц спецтехники задействовано при уборке улиц столицы от снега.

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