Автобусы курсируют вместо трамваев на Строгинском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобусы курсируют вместо трамваев в районе остановки "Улица Исаковского, 33" на Строгинском шоссе, сообщается в Дептрансе Москвы.

В частности, автобусы ходят вместо трамваев №10, 15, 21 и 30. Они курсируют от остановки "Метро Щукинская" до остановки "Таллинская улица" и "Улица Кулакова".

Трамваи задерживаются по техническим причинам.

Ранее стало известно, что дороги на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы перекрыли до 3 октября. С 14 августа там недоступна одна полоса. Это связано с ремонтными работами.

В департаменте транспорта предупредили, что до 10 сентября одна полоса в сторону Подмосковья будет закрыта для движения. Кроме того, с 10 сентября до 3 октября полосу в сторону центра Москвы тоже перекроют.

Ограничения коснутся и других участков в столице. На территории Ленинградского шоссе в Химках перекроют две полосы. Ограничения продлятся до 19 ноября.



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