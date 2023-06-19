Авиакомпания "Россия" возобновила авиасообщение между Москвой и Орском

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Авиакомпания "Россия" 19 июня возобновила полеты между Москвой и Орском, вторым по численности населения городом Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Самолеты из Шереметьево будут вылетать в 02:00, а в обратную сторону – в 07:25 по местному времени. Для перевозки пассажиров по указанному маршруту задействуют лайнеры Superjet 100 вместимостью до 87 человек.

В авиакомпании отметили, что возобновление рейсов за счет пересадки в Москве даст жителям Восточного Оренбуржья больше возможностей для планирования путешествий.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" получит два самолета Boeing 737. Один из них авиакомпания планирует назвать в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

