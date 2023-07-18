Москвичей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте в час пик

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сейчас в Москве загруженность дорог составляет 4 балла, в вечернее время ожидается до 7 баллов, передает телеграм-канал столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Водителей призвали воздержаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный.

"По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение", – говорится в сообщении.



Сейчас ситуация на дорогах осложнена на ТТК в районе улицы Сущевский Вал, Ярославском шоссе в районе дома 13, корпуса 1, и на МКАД в районе Волгоградского проспекта. Вечером 18 июля движение будет затруднено в центральной части Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на гаджеты.

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности на фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий. До утра среды, 19 июля, может выпасть около 40 миллиметров осадков, уточнил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Атмосфера": 22 градуса ожидается в столице вечером 18 июля