Минцифры РФ проведет эксперимент по внедрению виртуальных соцкарт в транспорте

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В РФ хотят провести эксперимент с 16 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года по реализации проекта виртуальных соцкарт в транспорте. С подобными планами выступило Минцфиры России совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК). Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

"Эксперимент по использованию виртуальных социальных карт в целях предоставления гражданам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации мер социальной защиты (поддержки) при пользовании транспортными услугами", – говорится в указе.

По информации документа, экспериментальные мероприятия будут проводиться на основе НСПК. Система позволит обеспечить формирование перечня виртуальных карт на безвозмездной основе.

Уточняется, что операторов обяжут организовать информационное взаимодействие систем оператора НСПК с порталом госуслуг, чтобы жители РФ смогли оформить карты через сайт.

Ранее сообщалось, что пассажиры московского транспорта смогут "заморозить" билет "Единый" с тарифом 365 дней. Подобной функцией можно будет начать пользоваться летом следующего года.



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