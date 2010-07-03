Власти обсудят введение платной регистрации на рейсы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Министерство транспорта ответило на предложение авиакомпании "Победа" исключить из Федеральных авиационных правил обязанность включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту. Ведомство заявило, что это может привести к появлению дополнительных сборов с пассажиров.

"По мнению Минтранса, реализация такого предложения содержит в себе риски введения российскими авиакомпаниями дополнительных сборов с пассажиров. В связи с этим данная идея требует всестороннего обсуждения с Советом Федерации, Государственной думой, общественными организациями и участниками рынка", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее "Победа" обратилась в Минтранс с просьбой исключить из правил обязанность включать в тариф данную услугу.

15 октября стало известно, что билеты на рейсы "Победы" из зарубежных аэропортов в Россию подорожают на 25 евро после 28 октября. Генеральная прокуратура начала проверку информации о подорожании международных авиаперелетов компании.

