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17 августа, 13:39

Транспорт

Движение транспорта перекроют на набережных в центре Москвы 18 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекроют на набережных в центре Москвы 18 августа из-за проведения полумарафона "Лужники". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

С 07:30 до 12:00 движения не будет на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережных.

Автомобилисты также не смогут проехать с 07:30 до 10:15 по участку улицы Хамовнического Вала от дома 16 до Фрунзенской набережной.

"В местах ограничений движения до окончания мероприятия запретят парковку", – говорится в сообщении.

В связи с этим москвичей попросили быть внимательнее и планировать свой маршрут заранее.

Полумарафон "Лужники" состоится в Москве 18 августа. В этом году соревнования пройдут уже шестой раз. Организаторы подготовили быструю и плоскую трассу длиной в 21,1 километра, которая пройдет по центральным набережным столицы. Стартово-финишный городок будет на Фестивальной площади, откуда открывается панорамный вид на здание МГУ. В этом году около 60% из всех бегунов попробуют себя на этих соревнованиях впервые.

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