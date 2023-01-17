Эксперт оценил предложение Еврокомиссии отменить плату за пролет над Сибирью

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Россия не должна отказываться от взимания платы с зарубежных авиакомпаний за пролет над Сибирью, как того требует Еврокомиссия, заявил генеральный директор Ассоциации "Аэропортов гражданской авиации" Виктор Горбачев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он пояснил, что любой пролет воздушного судна над территорией страны подразумевает проведение большой и ответственной работы по управлению движением, которая является очень затратной. Кроме того, Горбачев уверен, что, если Россия согласится с требованиями ЕК, европейская сторона не предложит ничего взамен.

"Ни о каком бесплатном пролете даже и речи не может идти. Вот, пожалуйста, вы что-то придумываете у себя, запрещаете нам летать через вас, да, мы тоже терпим какие-то определенные убытки – облетаем то там, то там, чтобы попасть в Юго-Восточную Азию или попасть в Южную Америку, вместо того чтобы пролететь через Европу, мы рвемся через океаны", – сказал эксперт.

Ранее руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей потребовал от России прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за пролеты над Сибирью. По его мнению, это должно произойти, когда у ЕС "появится возможность увидеть открытие российского воздушного пространства".

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