Москвичей призвали отказаться от поездок в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жителей Москвы призвали отказаться от поездок на личных автомобилях или пересесть на городской транспорт в связи с ожидаемым снегопадом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

С 18:00 четверга, 15 декабря, до утра пятницы, 16 декабря, ожидается сильный снег и ветер. В Дептрансе рекомендовали перенести поездки, назначенные в промежуток с 17:00 до 20:00. Решение поможет городским службам быстрее ликвидировать снег с улиц Москвы.

"Движение вечером будет плотное – до 9 баллов. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область", – написали в департаменте.

Горожан призвали быть бдительными, а водителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Также в Дептрансе призвали не пользоваться смартфонами во время движения.

Столичные коммунальщики перешли к усиленному и круглосуточному режиму работы в связи со снегопадом 15 и 16 декабря.

По словам заммэра Петра Бирюкова, на дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Он подчеркнул, что специалисты осуществляют свою деятельность без сбоев.



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