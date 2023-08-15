Оплата по биометрии заработает на станциях "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все способы оплаты, в том числе и по биометрии, заработают на строящихся станциях московского метро "Аэропорт Внуково" и "Пыхтино" с первого дня открытия. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Лично я рекомендую всем попробовать биометрию – самый современный и защищенный способ оплаты проезда. Мы продолжим внедрять единую билетную систему во всем городском транспорте столицы, делать ее выгодной и удобной для пассажиров", – сказал он.

Ликсутов подчеркнул, что также проезд можно будет оплатить "Тройкой", билетом "Единый" или картой москвича. Помимо этого, на станциях появятся 26 современных турникетов, принимающих оплату банковской картой, 14 автоматов по продаже билетов и пять информационных терминалов.

В конце июля Сергей Собянин анонсировал завершение строительства участка от "Пыхтина" до "Внуково". После запуска участка протяженность Солнцевской линии от "Делового центра" до "Внуково" составит около 30 километров.

В начале августа на станции "Пыхтино" завершили обкатку трех эскалаторов. Их высота – 11,2 метра.

Строительство станции "Пыхтино" Солнцевской линии метро вышло на финишную прямую