Более 10 тысяч человек и 40 тысяч камер обеспечивают безопасность в метро – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 10 тысяч человек и почти 40 тысяч камер видеонаблюдения ежедневно обеспечивают безопасность пассажиров в столичном метрополитене. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В московском метро есть своя служба безопасности. <...> Это более 10 тысяч человек, которые ежедневно занимаются только системами безопасности. Ну и в метро почти 40 тысяч камер, которые следят за порядком, за безопасностью, за утерянными вещами", – сказал вице-мэр.

Он добавил, что при сотрудничестве с полицией в подземке также работает система "Сфера". Она позволяет выявлять людей, которые находятся в розыске. Причем система способна узнавать людей вне зависимости от того, как они выглядят и во что одеты.

"Это наша (с полицией. – Прим. ред.) совместная работа, совместные усилия, (направленные. – Прим. ред.) на то, чтобы метрополитен был очень безопасным, надежным и выполнял ежедневно те задачи, которые мы привыкли, чтобы метрополитен выполнял", – подытожил Ликсутов.

В ходе интервью глава Дептранса также рассказал, что после открытия новых линий МЦД количество пересадочных станций в составе диаметров увеличится до более чем 50. Это позволит московским и подмосковным пассажирам выбирать наиболее удобные маршруты.

Большое интервью с заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта Максимом Ликсутовым смотрите на телеканале Москва 24 15 мая в 18:15.



Более 50 пересадочных станций будет на МЦД после открытия новых линий – Ликсутов