Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на взлет и посадку самолетов из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международный аэропорт Шереметьево ввел временные ограничения на взлет и посадку самолетов с 17:00, 14 июля, сообщила пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Причиной для этого послужили неблагоприятные погодные условия, которые прогнозируются в Москве и области в течение ближайших суток.

"Для минимизации корректировки расписания и во избежание скопления воздушных судов в зоне ожидания Московского авиационного узла время прибытия отдельных рейсов "Аэрофлота" в Шереметьево будет сдвинуто на более позднее", – уточняется в публикации.

При этом пассажиры всех рейсов, которых коснутся данные ограничения, были осведомлены об этих изменениях, подчеркнули представители перевозчика.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт, учитывая корректировки расписания. При этом транзитных путешественников сотрудники авиакомпании заранее и бесплатно переоформят на ближайшие рейсы.

Все те, кто уже прибыл в аэропорт, будут обслуживаться во время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами России и стандартами авиаперевозчика.

Вылеты рейсов из Шереметьево будут осуществляться по фактической погоде, уточняется в публикации.

До 21:00 14 июля в Москве ожидается сильный дождь с грозой. На фоне непогоды порывы ветра могут усиливаться до 20 метров в секунду. Во время ливня жителям и гостям столицы посоветовали спускаться в метро, подземный переход или заходить в ближайшие здания.