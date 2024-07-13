Ливень с грозой, градом и сильным ветром ожидается в Москве 14 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кратковременные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 14 июля. Об этом предупредили в пресс-службе столичного МЧС.

Непогода в столичном регионе ожидается с 3 часов до конца суток 14-го числа, подчеркнули в ведомстве. Во время грозы не исключается усиление порывов ветра до 17 метров в секунду, добавили в МЧС.

Поэтому специалисты ведомства призвали горожан в это время снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. Также автомобилистам не стоит парковаться возле деревьев, а москвичам и гостям города, которые находятся на улице, рекомендуется обходить стороной шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Гроза ожидается в Москве с 5 до 17 часов, уточняли ранее синоптики. Местами в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков, однако в среднем это значение составит от 6 до 14 миллиметров.

