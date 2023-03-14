Столичных водителей призвали не парковаться под деревьями из-за ветра до утра 15 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дептранс Москвы рекомендовал автомобилистам не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями из-за сильного ветра до утра среды, 15 марта, сообщается в телеграм-канале ведомства.

В департаменте также призвали водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Уточняется, что на дорогах сохранится гололедица.

Ранее российский Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в столице и области из-за высокой вероятности образования наледи на дорогах. Предупреждение будет действовать до 00:00 16 марта.

При этом 14 марта москвичей ждет резкое потепление. По словам главы прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, температура воздуха в городе во вторник может подняться до 2–4 градусов тепла.

Однако самым теплым днем текущей недели станет среда, 15 марта. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что воздух в Москве местами может прогреться до 7 градусов выше нуля.

Синоптики спрогнозировали продолжение резких перепадов температуры в Москве

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