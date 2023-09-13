Востребованность сервиса "По пути" выросла летом на 21%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 180 тысяч человек воспользовались столичным сервисом "По пути" в июне – августе 2023 года. Это на 21% больше, чем летом 2022-го, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что сервис появился в 2021 году в ТиНАО. По его словам, это помогло улучшить ситуацию с транспортом в пяти поселениях. С 2022-го автобусы курсируют на территории инновационного центра "Сколково".

Горожане могут заказать автобус в приложении "Московский транспорт" на любую из 300 остановок в зонах действия услуги.

"Рост числа пассажиров летом этого года доказывает эффективность и востребованность сервиса. Мы продолжим внедрять инновационные транспортные проекты для повышения комфорта поездок по поручению Сергея Собянина", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что новый электробусный маршрут 906 запустили в ТиНАО. Электробусы будут следовать между Троицком и станцией второго Московского центрального диаметра Остафьево по новой дороге с заездом в "Ватутинки Парк".

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