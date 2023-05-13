Ограничения введут на Серпуховско-Тимирязевской линии метро с 20 мая по 9 июня в Москве

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Специалисты с 20 по 9 июня проведут ремонт на центральных станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар" Серпуховско-Тимирязевской линии. Планируется осуществить большой объем работ за короткий срок, передает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В выходные 20–21 мая и 27–28 мая будет закрыт участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями в эти дни", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара", при этом сами станции продолжат работать. Пассажирам рекомендовали переходить на них с соседних пересадочных станций "Тверская", "Пушкинская" и "Трубная".

В департаменте подчеркнули, что город стремится поддерживать всю пассажирскую инфраструктуру в порядке, чтобы поездки оставались комфортными. Специалисты внимательно следят за центральными станциями, которыми ежедневно пользуется большое количество людей.

Для мероприятий было подобно время, когда пассажиропоток в метро меньше, чем обычно. Ограничения произойдут преимущественно в традиционный сезон отпусков и выходные. Пассажирам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.

Ранее стало известно, что порядка 20 станций метро отремонтируют в Москве. Все работы пройдут на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

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