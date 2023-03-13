Автомеханик назвал главную проблему малолитражных моторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ресурс двигателей объемом до 1 000 кубических сантиметров, которые присутствуют в микролитражках, в два раза меньше, чем у моторов объемом в 1,6 литра. Об этом в беседе с "Газетой.ру" сообщил мастер-приемщик Сергей Шабунин.

"В среднем микролитражка с "литровым" двигателем может проехать порядка 200 тысяч километров. После этого может потребоваться капремонт агрегата. У машин с моторами 1,5–1,6 ресурс двигателя составляет в среднем порядка 400 тысяч километров", – подчеркнул он.

Эксперт отметил, что основная проблема малообъемного двигателя заключается в том, что он может быть не рассчитан на вес машины. Поэтому подобный мотор нужно "раскручивать". В результате возрастает расход топлива, объяснил Шабунин.

Ранее автоэксперт Антон Трошанов предупредил водителей об опасности ярких солнечных лучей весной, которые могут ослепить человека за рулем. По его словам, из-за яркого солнца количество аварий на дорогах может увеличиться.

Эксперт подчеркнул, что не стоит совершать резкие маневры или экстренно тормозить, поскольку это создает риск столкновения с другими машинами.

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