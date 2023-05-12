Куриные крылья и рассаду "Любовь" забыли пассажиры в поездах ЦППК в майские праздники

Фото: пресс-служба ЦППК

За период майских праздников пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании оставили в электропоездах около 50 личных вещей. Чаще всего вещи теряли в составах Казанского, Рижского и Курского направлений, рассказали в пресс-службе ЦППК.

Так, пассажиры забывали в поездах сумки и пакеты, смартфоны, а также ключи с наушниками. Некоторые оставляли одежду: головные уборы, куртки и ветровки. Пассажиры забывали и необычные предметы, в число которых попали павловопосадский платок, пластиковое ведерко с маринованными куриными крыльями и рассада томатов под названием "Любовь".

"Что происходит, когда работники подразделения транспортной безопасности находят забытые пассажирами вещи? Они информируют локомотивную бригаду и эвакуируют пассажиров из вагона. Затем вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы", – поделились в пресс-службе.

В ЦППК попросили пассажиров не терять бдительность и внимательнее следить за личными вещами. В случае утери следует обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда.

Ранее стало известно, что в поездах ЦППК минувшей зимой пассажиры забыли балалайку, плюшевого медведя и карнавальный костюм. Больше всего забытых предметов сотрудники обнаружили на Курском, Рижском и Савеловском направлениях.