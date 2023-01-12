04:33Транспорт
Названа причина масштабного сбоя в системе извещения пилотов в США
Фото: depositphotos/Shebeko
Масштабный сбой в системе извещения пилотов NOTAM в США произошел, по предварительным данным, из-за битого файла. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в Twitter.
"Предварительный анализ связывает сбой с поврежденным файлом базы данных", – указано в сообщении.
В ведомстве заявили, что продолжают тщательное расследование первопричины сбоя. Там также подчеркнули, что нет оснований полагать, что причиной сбоя могла стать кибератака.
Сбой в работе системы оповещения NOTAM, отвечающей за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях, произошел 11 января.
Из-за сбоя были перенесены 4 тысячи рейсов внутри страны, 728 рейсов были отменены.
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