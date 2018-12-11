Камеры в столице начнут различать марки автомобилей

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Камеры на столичных дорогах начнут автоматически определять марки машин в конце декабря 2018 года.

Как рассказали газете "Известия" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, для этого будет разработана нейросеть. Она будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц.

Программа сможет распознавать типы, марки, модели и номера автомобилей. Также она сможет определить, имеет ли право конкретная машина проезжать по автобусной полосе и не едет ли грузовик по запрещенному для него участку.

В ЦОДД отметили, что это требуется для того, чтобы исключить ситуации, когда камера неверно номер, и штраф получает не тот, кто нарушил правила. Кроме того, предполагается, что будет легче вычислить подмену госномеров.

Система будет распознавать 103 самые популярные (по версии ЦОДД) в Москве и области марки машин. Разработку ПО для камер оценили в 189,2 миллиона рублей. Лицензия на платформу для анализа обойдется в 25,7 миллиона рублей.

4 декабря Сергей Собянин на совещании по профилактике правонарушений рассказал, что система распознавания лиц охватит в 2019 году всю Москву. Для этого все городские видеокамеры заменят на устройства нового поколения.