Камеры в столице начнут различать марки автомобилей

11 декабря, 06:53
Фото: depositphotos/Pixinooo
Камеры на столичных дорогах начнут автоматически определять марки машин в конце декабря 2018 года.
Как рассказали газете "Известия" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, для этого будет разработана нейросеть. Она будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц.
Программа сможет распознавать типы, марки, модели и номера автомобилей. Также она сможет определить, имеет ли право конкретная машина проезжать по автобусной полосе и не едет ли грузовик по запрещенному для него участку.
В ЦОДД отметили, что это требуется для того, чтобы исключить ситуации, когда камера неверно номер, и штраф получает не тот, кто нарушил правила. Кроме того, предполагается, что будет легче вычислить подмену госномеров.
Система будет распознавать 103 самые популярные (по версии ЦОДД) в Москве и области марки машин. Разработку ПО для камер оценили в 189,2 миллиона рублей. Лицензия на платформу для анализа обойдется в 25,7 миллиона рублей.
4 декабря Сергей Собянин на совещании по профилактике правонарушений рассказал, что система распознавания лиц охватит в 2019 году всю Москву. Для этого все городские видеокамеры заменят на устройства нового поколения.
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