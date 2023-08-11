Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в вечерний час пик

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вечером в Москве ожидаются заторы до 6 баллов, водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Причины затрудненного движения заключаются в коротком рабочем дне, большом количестве поездок за город, небольшом дожде в некоторых районах, ремонтных мероприятиях и мелких авариях.

"Сегодня час пик начнется раньше – около 16:00, просим выезжать до него или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.

К настоящему времени движение затруднено на ТТК в районе улицы Беговая, шоссе Энтузиастов и на МКАД в районе Каширского шоссе. Вечером сложно будет проехать в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Водителей призвали не терять бдительности, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До конца дня в столице будет идти кратковременный дождь, сильный ливень и гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что дожди перестанут идти лишь в воскресенье, 13 августа.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 11 августа