Столичный Дептранс напомнил об ответственности за самовольное размещение объявлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный Дептранс в своем телеграм-канале напомнил об ответственности за самовольное размещение объявлений.

"В городском транспорте нельзя самовольно размещать объявления, тем более если они пропагандируют наркотики или склоняют к их употреблению", – сообщили в Дептрансе.

В пресс-службе отметили, что ответственность за подобные нарушения – вплоть до уголовной. Нарушитель может быть наказан путем лишения свободы на срок до 15 лет. Для юрлиц за пропаганду наркотиков КоАП предусматривает штраф в размере до 1 миллиона рублей, при этом на срок до 90 дней конфискуется оборудование, на котором реклама изготавливается.

"Сотрудники метро обнаружили и удалили около 30 баннеров в поездах, на которых рекламировали одну тематическую площадку в интернете", – уточнили в Дептрансе.

Поводом для предупреждения стало сообщение от пресс-службы УВД на Московском метрополитене. В ведомстве заявили, что полицейские задержали жителей столицы за пропаганду наркотиков в метро.

"<...> в вагонах электропоездов были выявлены факты размещения около 30 баннеров с рекламой торговой площадки теневого сегмента интернета, на которой расположены магазины, занимающиеся сбытом наркотических средств и психотропных веществ", – сообщили в транспортной полиции.

В ведомстве отметили, что нарушителями оказались два 19-летних парня. По адресу проживания одного из них специалисты обнаружили и изъяли 4 самоклеющихся баннера аналогичного содержания.

В отношении подозреваемых составили протоколы об административном нарушении по статье 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ").

Ранее транспортная полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на мужчину на Комсомольской площади. В ведомстве отметили, что один из мужчин ударил другого ножом в живот, а затем бросил этот нож на землю. Патрульные оказали первую помощь пострадавшему и вызвали скорую помощь. Полицейские передали раненого медработникам.

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