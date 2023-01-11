Подтопление вестибюля станции "Щукинская" МЦД-2 случилось из-за прорыва трубы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В вестибюле станции "Щукинская" МЦД-2 случилось подтопление из-за прорыва водопроводной трубы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.

Отмечается, что специалистам удалось ликвидировать все последствия неполадок.

"Сегодня в 09:35 на станции "Щукинская" МЦД-2, в зоне санитарных комнат, произошло подтопление вестибюля из-за прорыва водопроводной трубы, который был оперативно ликвидирован. Железнодорожники устранили последствия подтопления", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что неполадки не помешали проходу пассажиров в кассы и на платформы.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с РЖД запустят движение по МЦД-3 и МЦД-4 в текущем году.

Помимо этого, в 2023-м завершится реконструкция и строительство 14 пригородных вокзалов.

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