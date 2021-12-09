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Транспорт

18:58

Авиакомпания "Россия" опровергла сообщения о запертых в самолете на 10 часов пассажирах

транспорт

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com

Информация СМИ о пассажирах авиарейса Москва – Воронеж, которых якобы держали в самолете более 10 часов из-за задержки вылета, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "России".

Представители авиакомпании уточнили, что рейс FV6467 Москва – Воронеж и обратный рейс FV6468 были задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями – из-за тумана видимость в районе аэропорта не превышала 400 метров.

"По техническим причинам выполнение рейсов было отложено. Часть пассажиров была размещена в гостинице, другие покинули аэропорт. Тем, кто остался [в аэропорту], дважды были предложены напитки и горячее питание", – пояснили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что рейс Москва – Воронеж 12 часов не мог отправиться в полет из аэропорта Шереметьево из-за технических неполадок. Пассажиры утверждали, что время отправления переносили несколько раз, а людям пришлось все это время сидеть в самолете.

Пассажиры рейса Москва – Воронеж 12 часов провели в самолете в ожидании вылета

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