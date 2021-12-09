Авиакомпания "Россия" опровергла сообщения о запертых в самолете на 10 часов пассажирах

Фото: depositphotos/ak12m@hotmail.com
Информация СМИ о пассажирах авиарейса Москва – Воронеж, которых якобы держали в самолете более 10 часов из-за задержки вылета, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "России".
Представители авиакомпании уточнили, что рейс FV6467 Москва – Воронеж и обратный рейс FV6468 были задержаны в связи с неблагоприятными погодными условиями – из-за тумана видимость в районе аэропорта не превышала 400 метров.
"По техническим причинам выполнение рейсов было отложено. Часть пассажиров была размещена в гостинице, другие покинули аэропорт. Тем, кто остался [в аэропорту], дважды были предложены напитки и горячее питание", – пояснили в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что рейс Москва – Воронеж 12 часов не мог отправиться в полет из аэропорта Шереметьево из-за технических неполадок. Пассажиры утверждали, что время отправления переносили несколько раз, а людям пришлось все это время сидеть в самолете.
Пассажиры рейса Москва – Воронеж 12 часов провели в самолете в ожидании вылета
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: