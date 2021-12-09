Генпрокуратура РФ предложила ужесточить наказание за задержки авиарейсов

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Генпрокуратура и Минтранс РФ выступили за ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов, сообщает газета "Известия", которая ссылается на замначальника управления взаимодействия со средствами информации ГП Михаила Яненко.

Сейчас разрабатывается новая редакция КоАП, в которой ведомства предлагают установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

В прокуратуре заметили, что в 2021 году увеличилось число задержек рейсов, а в некоторых случаях авиакомпании нарушали права клиентов. Причинами задержек стали позднее прибытие самолета в аэропорт, техническая неисправность, отсутствие резервных бортов у авиакомпаний, а также метеоусловия.

По мнению представителя авиакомпании, введение крупных штрафов за задержки рейсов может привести к подорожанию авиабилетов и туров.

Глава департамента контроля качества Amulex.ru Нурида Ибрагимова заметила, что административный штраф взыскивается в пользу государства и никаких материальных благ под собой для пассажира не несет. Поэтому, как она подчеркнула, при ужесточении ответственности в отношении перевозчиков пассажиры смогут получить только восполненное чувство справедливости.

Ранее замруководителя Росавиации Георгий Бахарев выступал с аналогичным предложением: усилить наказание для авиакомпаний за задержку рейсов. Соответствующее письмо он направил президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну. По данным профильного ведомства, в законодательстве нет терминов "задержка авиарейса", "время отправления рейса" и "овербукинг".

Для устранения указанных недостатков у АЭВТ попросили представить предложения, предусматривающие установление ответственности авиакомпаний за задержку рейсов на регулярных маршрутах. В качестве аналога была приведена статья 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии".

Санкции данной статьи предусматривают предупреждение или штраф 100 тысяч рублей для юридических лиц, за грубое нарушение закона может грозить штраф 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.