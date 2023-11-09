"Поезд Деда Мороза" попал в Книгу рекордов России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сказочный поезд Деда Мороза из Великого Устюга попал в Книгу рекордов России за самый протяженный маршрут. Об этом сообщается в телеграм-канале Российских железных дорог.

В 2022 году российский волшебник проехал на нем 33 686 километров.

"Сертификат, подтверждающий это достижение, вручил Деду Морозу основатель и главный редактор книги Станислав Коненко", – говорится в сообщении.

7 ноября РЖД представили в Москве поезд Деда Мороза – 2023. В субботу, 11 ноября, он отправится из Великого Устюга в турне по российским городам. Поезд волшебника совершит остановки в 80 городах. В 65 он покажет праздничную программу, еще в 15 – короткую.

Внутри поезда есть ярко украшенные резиденция и приемная Деда Мороза, участки для игр и квестов, сцена и кукольный театр. Кроме того, внутри находится лавка с сувенирами Севера, буфет и ресторан.

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