Доля новых составов метро в Москве увеличилась в 6 раз с 2010 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Доля новых составов метро выросла в шесть раз с 2010 года. На 12 линиях пассажиров перевозят комфортные поезда серий "Москва-2020", "Москва", "Ока" и "Русич", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Большинство вагонов оснащены кондиционерами и информационными табло. Там также улучшена шумоизоляция, отметили в департаменте. В самых последних моделях установлены широкие двери и сквозной проход между вагонами, а также USB-разъемы для подзарядки телефонов.

В общей сложности в этом году для БКЛ и Калужско-Рижской линии пассажиры получат порядка 300 инновационных вагонов "Москва-2020". После этого постепенно специалисты начнут обновлять составы на других ветках.

Как уточнил заммэра столицы Максим Ликсутов, с 2010 года для метро было закуплено более 4 тысяч современных российских вагонов. Долю новых поездов удалось повысить в шесть раз – с 12 до 72%.

"За этот год планируем получить около 300 современных вагонов "Москва-2020". Поездки в метро станут еще комфортнее", – заключил Ликсутов.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал, что по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тысяч поездок в сутки. По его словам, в день пассажиры осуществляют около 270 тысяч поездок на диаметрах внутри города. Москвичи, продолжил мэр, оценили МЦД с их тактовым расписанием, удобной билетной системой и бесплатными пересадками на метро.



Собянин: по МЦД-1 и МЦД-2 пассажиры совершают 180 тыс. поездок в сутки