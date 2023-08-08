Столичных водителей призвали к внимательности из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей призвали в ЦОДД быть внимательными и соблюдать скоростной режим из-за дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве напомнили, что не стоит парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями. Также посоветовали не отвлекаться на телефон за рулем.

Отмечается, что движение в городе сейчас рабочее. Затруднения есть на Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода, МКАД в районе Киевского шоссе и ТТК в районе Хорошевской эстакады.

В вечерние часы ожидается пик интенсивности движения до 6 баллов. В сообщении уточнили, что на загруженность дорог влияют дождь и низкие скорости, строительные работы на проезжей части, рост мелких ДТП.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, что 8 августа в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Днем московские термометры покажут от 25 до 27 градусов, в Подмосковье прогнозируется от 24 до 29 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов уточнил, что 8 августа порывы ветра достигнут 17–18 метров в секунду. Он также предупредил о кратковременных дождях и грозах.

"Утро": 26 градусов ожидается в столице 8 августа