Свыше 20 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки вылетов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что в трех аэропортах было отменено и задержано 25 рейсов. При этом наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 21 вылет.

Во Внуково известно об отмене одного рейса.

В воздушной гавани Шереметьево перенесли время вылета для двух самолетов. При этом еще один лайнер не взлетит вовсе.

Ранее стало известно, что международный терминал D в Шереметьево возобновит работу 27 июля. При этом с 15 июля вновь заработают поезда межтерминального перехода аэропорта.