Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 15 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сотрудники Росавиации продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центра России до 15 декабря. Об этом говорится на сайте компании.

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 декабря 2022 года", – сообщили в Росавиации.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В компании напомнили про альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Отмечается, что иные российские воздушные гавани продолжают деятельность в штатном режиме.

До этого временный запрет в вышеуказанных аэропортов действовал до 9 декабря. На тот момент также предупреждали о штатной работе остальных российских перевозчиков.

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