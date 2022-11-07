На Украине заявили о строительстве нового самолета "Мрия" из деталей разрушенного

Фото: ТАСС/Zuma

На Украине проходят работы по строительству большого грузового самолета Ан-225 "Мрия", в том числе из деталей разрушенного. Информацией об этом поделился гендиректор украинского авиастроительного предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов.

По его словам, мероприятия по строительству проходят на засекреченной территории.

"Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", – приводит слова Гаврилов украинское издание.

Гендиректор добавил, что новый самолет готов уже на 30%.

28 февраля представители "Укроборонпрома" заявили об уничтожении под Киевом грузового самолета Ан-225 "Мрия". Позднее, 19 мая, Владимир Зеленский поделился, что украинская сторона хочет построить еще один самолет "Мрия", но для этого потребуется порядка 800 миллионов долларов.

Ранее американский экс-морпех Дакота Вуд заявил, что поставки вооружения на Украину истощили военные ресурсы Соединенных Штатов и снизили их обороноспособность. Из-за этого США остались с устаревшей техникой, считает он, а поддержка Вашингтоном Киева только усугубила эту проблему.

Генсек НАТО признался в уменьшении запасов вооружений из-за поставок Киеву

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!