07 ноября, 22:20Транспорт
На Украине заявили о строительстве нового самолета "Мрия" из деталей разрушенного
Фото: ТАСС/Zuma
На Украине проходят работы по строительству большого грузового самолета Ан-225 "Мрия", в том числе из деталей разрушенного. Информацией об этом поделился гендиректор украинского авиастроительного предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов.
По его словам, мероприятия по строительству проходят на засекреченной территории.
"Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", – приводит слова Гаврилов украинское издание.
Гендиректор добавил, что новый самолет готов уже на 30%.
28 февраля представители "Укроборонпрома" заявили об уничтожении под Киевом грузового самолета Ан-225 "Мрия". Позднее, 19 мая, Владимир Зеленский поделился, что украинская сторона хочет построить еще один самолет "Мрия", но для этого потребуется порядка 800 миллионов долларов.
Ранее американский экс-морпех Дакота Вуд заявил, что поставки вооружения на Украину истощили военные ресурсы Соединенных Штатов и снизили их обороноспособность. Из-за этого США остались с устаревшей техникой, считает он, а поддержка Вашингтоном Киева только усугубила эту проблему.
Генсек НАТО признался в уменьшении запасов вооружений из-за поставок Киеву
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