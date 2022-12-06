Глава IATA призвал Запад подумать над возобновлением полетов через РФ

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Странам Запада необходимо рассмотреть вопрос возобновления полетов через воздушное пространство России. Об этом в статье для Telegraph заявил гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

По его словам, запреты на полеты через РФ привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов. На фоне китайских авиакомпаний, которые получат доступ к российскому воздушному пространству после коронавирусных ограничений, западные могут задерживаться на несколько часов.

При этом Уолш уточнил, что российское воздушное пространство для западных компаний должно открыться после окончания спецоперации на Украине.

Отмечается, что наибольшие убытки из-за ограничений понесла финская авиакомпания Finnair. Убытки компании в первом квартале 2022 года достигли 132,9 миллиона евро. В неоплачиваемый отпуск были отправлены 155 пилотов и около 360 бортпроводников.

28 февраля Россия закрыла небо для авиакомпаний из 36 стран. В список вошли авиакомпании Австрии, Канады, Болгарии, Греции, Финляндии, Польши, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и других стран. Они могут войти в воздушное пространство России только по специальному разрешению Росавиации или МИД РФ.

Подобная мера стала ответом властей на действия Евросоюза, который закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Ограничение также было распространено на частные воздушные судна.



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