Тариф на перевозку внутри РФ в плацкартах и общих вагонах с декабря вырастет на 10,75%

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Железнодорожный тариф на перевозку пассажиров по территории России в плацкартных и общих вагонах с 1 декабря 2023 года будет проиндексирован на 10,75%. Об этом со ссылкой на проект приказа ФАС сообщает ТАСС.

"Проектом приказа предусмотрена индексация с 1 декабря 2023 года <...> на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования ‎во внутригосударственном сообщении в плацкартных и общих вагонах <...> на 10,75 %", – указано в приказе.

Кроме того, тариф на перевозку грузов по железнодорожной сети также будет проиндексирован, на 7,6%.

Ранее сообщалось, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может быть построена до конца 2027 года. Протяженность транспортного объекта составит почти 630 километров.

Запустить ВСМ планируют до 2030 года. Уточнялось, что линия позволяет эксплуатировать поезда со скоростями от 200 до 400 километров в час. На сегодня в России подобных дорог нет.

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