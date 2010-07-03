В Москве может появиться Саратовский вокзал

В РЖД готовы рассмотреть вопрос о переименовании Павелецкого вокзала в Саратовский, если поступит такое обращение, сообщает Агентство "Москва".
Пока же официальных запросов на этот счет не было, отметили в компании. С предложением переименовать Павелецкий вокзал Москвы ранее выступил губернатор Саратовской области.
31 мая Владимир Путин присвоил столичным и другим аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В частности, аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, а Внуково – Андрея Туполева.
Аэропорту Минеральных Вод присвоили имя Михаила Лермонтова. Магаданскому аэропорту Сокол дали имя Владимира Высоцкого, аэропорту Симферополя присвоили имя Ивана Айвазовского, калининградскому Храброво – имя императрицы Елизаветы Петровны.
Общенациональный конкурс, в рамках которого россияне выбирали имена для аэропортов страны, стартовал 11 октября 2018 года. Граждане голосовали по 47 аэропортам. В числе городов-участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.