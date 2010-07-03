В Москве может появиться Саратовский вокзал

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В РЖД готовы рассмотреть вопрос о переименовании Павелецкого вокзала в Саратовский, если поступит такое обращение, сообщает Агентство "Москва".

Пока же официальных запросов на этот счет не было, отметили в компании. С предложением переименовать Павелецкий вокзал Москвы ранее выступил губернатор Саратовской области.

31 мая Владимир Путин присвоил столичным и другим аэропортам России имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В частности, аэропорту Шереметьево присвоено имя Александра Пушкина, Домодедово – Михаила Ломоносова, а Внуково – Андрея Туполева.

Аэропорту Минеральных Вод присвоили имя Михаила Лермонтова. Магаданскому аэропорту Сокол дали имя Владимира Высоцкого, аэропорту Симферополя присвоили имя Ивана Айвазовского, калининградскому Храброво – имя императрицы Елизаветы Петровны.

Общенациональный конкурс, в рамках которого россияне выбирали имена для аэропортов страны, стартовал 11 октября 2018 года. Граждане голосовали по 47 аэропортам. В числе городов-участников были Москва, Казань, Сочи, Калининград и другие. Финальный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября.