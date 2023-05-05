18:38Транспорт
Авиакомпания "Победа" начала распродажу билетов по цене от 999 рублей
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Российская авиакомпания "Победа" запустила распродажу билетов с 10 по 31 мая этого года, передает радиостанция "Комсомольская правда".
В рамках распродажи путешественникам будут доступны 50 тысяч билетов по 170 востребованным направлениям – как внутрироссийским, так и зарубежным. Акция распространяется на рейсы в период с 10 по 31 мая 2023 года.
Россияне смогут улететь по выгодным ценам в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Мурманск, Владикавказ, Уфу, Саратов, Анталью, Стамбул, Самарканд.
Ранее авиакомпания "Аэрофлот" предоставила ветеранам бесплатные перелеты с 2 по 11 мая в честь праздника Дня Победы. При этом герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, являющиеся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, получат возможность оформить перелет в классах комфорт или бизнес.
Оформить льготный авиабилет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно. Его срок действия составит один месяц.
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