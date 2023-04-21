"Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов в честь Дня Победы

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Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" предоставит ветеранам бесплатные перелеты с 2 по 11 мая, сообщается в пресс-службе компании.

Бесплатный перелет в экономическом классе предоставят ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющимся гражданами этих государств. Каждый участник акции сможет оформить перевозку одного сопровождающего.

"Традиционная майская акция "Аэрофлота" в честь Дня Победы – дань памяти подвигу народа нашей страны. В 2001 году "Аэрофлот" первым из российских авиаперевозчиков положил начало традиции предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах", – указано в сообщении пресс-службы.

Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, являющиеся ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, получат возможность оформить перелет в классах комфорт или бизнес.

Оформить льготный авиабилет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно. Его срок действия составит один месяц.

Ранее "Аэрофлот" сообщил о распродажи билетов на внутренние и зарубежные направления. Россияне могут забронировать места на майские путешествия с 20 по 27 апреля. В то же время Минтранс РФ предупредил о риске повышения стоимости внутренних рейсов на 15–30%.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не допускать необоснованного роста цен на билеты



