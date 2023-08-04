Движение транспорта ограничат в центре Москвы 5 августа из-за проведения МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение для транспорта ограничат с 10:30 до 11:00 в субботу, 5 августа, в центре столицы из-за проведения Московского урбанистического форума. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что движение остановят на улице Варварке от Старой площади до дома 5 по Красной площади, а также его закроют в Рыбном переулке в районе дома 6/1 по улице Ильинке.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что гости МУФ в "Лужниках" увидят пример столичного двора, обновленного по программе "Мой район", а также тренажеры, зеленые зоны и детские игровые объекты.

В качестве примера часть парка подготовили специально к МУФ, на ней создали современную площадку для занятий йогой в гамаках. Помимо этого, большую зону на форуме посвятили проекту "Питомцы в Москве", который является значимым направлением программы "Мой район". Этот проект предоставляет возможность создать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с питомцами.

До этого стало известно, что конгресс Urban Health пройдет в рамках МУФ 2 и 3 августа на площадке в Гостином Дворе. В деловую программу войдут такие тематические направления, как: "Инфраструктура и строительство", "Здоровье и ЗОЖ", "Экология", "Активное долголетие" и другие.

Москвичам рассказали про интерактивные зоны и экскурсии МУФ-2023 в Гостином Дворе