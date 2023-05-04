График движения поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится 5 мая

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Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД 5 мая из-за подготовки к запуску МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в дневное время интервалы движения будут достигать 30 минут, а после 20:00 их увеличат до 40 минут. Часть поездов отменят, у некоторых после 18:00 изменится количество остановок на маршруте, а другие будут ходить только от или до Сходни.

"Это необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, а также для обновления путевой инфраструктуры в дальнем пригороде", – объяснили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что 10–12 мая во временные промежутки с 21:30 до 05:30 изменится расписание на МЦД-2. Интервалы движения будут увеличены до 40 минут, часть поездов отменят, а у некоторых изменится количество остановок.

