Пассажирам московского транспорта раздадут георгиевские ленточки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В московском транспорте пассажирам передадут георгиевские ленточки. Акция приурочена ко Дню Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Дептранс Москвы.

Всего раздадут 24 тысячи лент. В метро забрать их предлагают с 5 мая на стойках "Живое общение", в сувенирных магазинах и на эскалаторной галерее на Воробьевых горах.

Также ленты можно получить:

у сотрудников ЦОМП на станциях метро в центре Москвы (9 мая);

у контролеров в наземном транспорте и вестибюлях метро (8, 9 мая);

на стойках информации Северного и Южного речных вокзалов (8, 9 мая).

До 5 мая взять ленточку можно на уличных парковках и спецстоянках ГКУ "АМПП". Также инспекторы МАДИ до 9 мая подарят около тысячи георгиевских лент водителям такси и пассажирам на некоторых улицах в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии запретили ношение георгиевской ленточки без наград. Отдельно она рассматривается в республике как символ военной агрессии. Об этом заявил глава Генерального комиссариата полиции Молдавии Виорел Чернэуцану во время брифинга 4 мая.

В то же время президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2022 года подписал закон, закрепляющий за георгиевской лентой статус символа воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне. За ее осквернение теперь грозит уголовная ответственность.

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