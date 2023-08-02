16:46Транспорт
Дептранс предупредил о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
В движении наземного транспорта в разных районах столицы могут наблюдаться задержки из-за ухудшения погоды, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
В ведомстве подчеркнули, что маршруты могут быть временно изменены. Пассажиров в связи с этим призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.
Сильный дождь обрушился на Москву днем 2 августа. В МЧС РФ выпустили предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
В сообщении напомнили, что грозы ухудшают видимость на дороге, это может привести к ДТП. Также там порекомендовали не управлять автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств.
Отмечается, что стоит избегать таких внезапных маневров, как обгоны, опережения и перестроения. Парковать транспорт необходимо вдали от деревьев. Под ними нельзя укрываться и людям, стоит обходить рекламные щиты.
До этого в среду и четверг, 2 и 3 августа, в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз и сильного ветра. Период предупреждения – до 21:00 2 августа и с 09:00 до 21:00 3 августа.
Дождевые тучи наступают на Москву
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