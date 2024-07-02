Автобусы Мосгортранса доставили учеников из 50 школ на выпускной в Парк Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 70 автобусов Мосгортранса доставили 3,9 тысячи выпускников из 50 школ на выпускной вечер в Парк Горького. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, столичный транспорт для заказных перевозок оснащен системой климат-контроля, удобными креслами с ремнями безопасности, проблесковыми маячками и знаками "Осторожно: дети!", зарядками для телефонов, а также телевизорами и столами.

"Каждый год мы участвуем в большом празднике – общегородском выпускном. <...> Обеспечиваем безопасные и комфортные поездки по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил Ликсутов.

Общегородской выпускной прошел в Парке Горького 28 июня. Для участников мероприятия выступили известные диджеи и артисты, включая Басту, Shaman, Катю Лель, Татьяну Куртукову, Burito, Бьянку, NЮ, Artik&Asti, Ирину Дубцову и других. В тот день в парке Горького также работали десятки развлекательных и интерактивных зон.

